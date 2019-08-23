Прожиточный минимум во втором квартале составил 11 185 рублей

Минтруд установил прожиточный минимум по стране во втором квартале в размере 11 185 руб. Для трудоспособного населения — 12 130 руб., пенсионеров — 9236 руб., детей — 11 004 руб. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее ведомство также опубликовало проект поправок, согласно которым с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 12 130 руб. В 2019 году этот показатель составил 11 280 руб. (повысился на 117 руб.).

Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. Теперь его каждый год будут устанавливать на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд. По данным Росстата, за счет увеличения МРОТ в том числе сокращается неравенство в зарплатах.

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