Инвесторы отворачиваются от криптовалюты Facebook

Ранние сторонники криптовалюты Libra — проекта корпорации Facebook — охладевают к ней по мере усиления внимания к еще не запущенной криптовалюте со стороны регулирующих органов разных стран. Об этом сегодня, 23 августа, со ссылкой на некоторых участников проекта сообщила Financial Times.

Когда в июне Facebook представила свой проект, ее поддержали 28 финансовых и технологических компаний, в том числе обе мировые платежные системы — Visa и MasterCard, компании Uber, Spotify и другие. В рамках созданной Libra Association они пообещали инвестировать в проект как минимум $10 млн. Тем не менее сейчас как минимум два участника проекта заявили FT о том, что подумывают о выходе из него, представитель третьего заметил, что его организация не готова публично поддерживать проект.

Причина — постоянно растущее внимание к Libra регуляторов и политиков из разных стран мира. В отношении проекта уже начато официальное расследование ЕС, которое ведет его антимонопольная комиссия. Кроме того, о возможных проблемах с безопасностью личных данных довольно жестко высказались соответствующие регуляторы Австралии, Великобритании, ЕС и США.

Некоторые основатели Libra Association в связи с этим опасаются, что внимание регуляторов будет привлечено и к их собственной, не имеющей отношения к криптовалютам, деятельности.

«Думаю, для партнеров (проекта.— “Ъ”), не желающих выглядеть нарушителями законодательства, будет сложно поддерживать (Libra.— “Ъ”)»,— цитирует FT представителя одного из партнеров проекта.

Такая позиция, в свою очередь, беспокоит Facebook, которая фактически оказалась единственным публичным сторонником проекта, открытым для критики и надзора. Поэтому отношения между компанией и прочими партнерами проекта становятся, как утверждает FT, все напряженнее. FT отмечает, что ни Facebook, ни Libra Association не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. Запрос, отправленный “Ъ” нескольким партнерам ассоциации, также пока остается без ответа.

О презентации Libra — в публикации “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».

Николай Нерехтов