Медведчук: руководство «Нафтогаза» мешает Зеленскому вести переговоры по газу

Руководство «Нафтогаза» ставит палки в колеса властям Украины и мешает согласовать поставки газа, считает украинский политик Виктор Медведчук. По его мнению, главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и исполнительного директора компании Юрия Витренко необходимо уволить.

«Серьезная проблема президента Зеленского и его команды — представители прежней власти Коболев и Витренко, которые ставят палки в колеса, исключая возможность договориться о поставках газа. Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях»,— приводит слова господина Медведчука его пресс-служба на странице в Facebook.

В марте Виктор Медведчук и украинский политик Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Российская сторона выразила готовность продлить транзитный контракт с Украиной на улучшенных условиях и по цене $240–260 за 1 тыс. куб. м. В «Нафтогазе» заявили, что европейский газ обходится дешевле. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что компания готова обсуждать с Украиной договор о прямых поставках газа со скидкой 25%.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Дмитрий Медведев прошелся по газовому вопросу».