Небо под ногами

№ 31 Как изменится транспорт к середине нынешнего века?

Фото: Yves Herman, Reuters

Проблема решаема

Некоторые проблемы выглядят решаемыми, например проблема шума от коптеров решается достаточной высотой их полета. Уже на высоте метров 200 на земле слышно ничего не будет. И с точки зрения безопасности большая высота тоже полезна — помех нет, запас времени большой для задействования средств спасения в случае падения. Использование при этом должно происходить по алгоритму: включившись, коптер сразу летит вертикально вверх, до достижения рабочей высоты, потом уже по маршруту. Проблема с парковкой коптеров решается проще, чем с авто, для них многоэтажные парковки — это естественно. Никаких серпантинов не нужно для заезда, просто штанга с лотками.

alexha

Кто в какой народ попал, тот там и сидит

№ 31 Размышления Михаила Жванецкого об августе 91-го, которые актуальны и в 19-м

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Чутье поэта

«Разжаловал их всех по телефону, чтоб не видеть их в глаза, хотя ближе них у него никого не было» — это он в 1991 году написал? Все-таки Жванецкий настоящий художник. У него чутье настоящего поэта.

v-oz

Неподъемный рост

№ 31 Академик Абел Аганбегян — о затяжной стагнации, в которой увязла страна

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Вместо имперского величия

В рамках текущего политического курса уровень жизни продолжит падать. Надо, чтобы вместо имперского величия доминирующим стал запрос на повышение уровня жизни.

alexander45594

Хопер-инвест

Почитать академика, так все просто: инвестиции повышать, всего-то и делов. Мне в связи с этим вспомнилась «"Хопер-инвест"— а-а-атличная компания! Инвестируйте в "Хопер"!» Хопер, если кто не знает, это речка такая. Академик, наверное, час рассказывал про инвестиции, а про то, как сделать, чтобы они не превращались в инвестиции в «Хопер», в конце мельком заявил. Типа реформы нужны.

Romb

Что является целью?

Со всем согласен. Но этого не будет потому, что развитие, рост страны и населения не являются целью нынешней элиты.

Sergey Khomenko

«Разница в подборке фактов очевидна»

№ 31 Почему новое поколение белорусов знает польскую историю лучше российской

Фото: Buyenlarge / Getty Images

А чью историю учить?

Что важнее для истории страны — те, кто из нее сбежал и в ней не появлялся, или те, кто в ней жил и творил эту самую ее историю? Ну и, собственно, не особо понятно, о чем это все вообще. Белорусам надо учить не свою историю, а российскую? А если они учат то, что происходило, собственно, на территории Беларуси, то это уже значит, что это польская история?

Anton

Связана с Польшей

Все истории об общей истории — сказки. После образования ВКЛ в XIII веке и до конца XVIII белорусские земли лишь конфликтовали с Россией… От Кревской унии до развала РП Беларусь крепко связана с Польшей. Ни одного кусочка земли не входило в состав русской державы, и встает вопрос: на фига тогда в курсе истории Беларуси изучать историю СОСЕДНЕЙ России? Да и как человек, который учится на истфаке БГУ, не скажу, что очень подробно знаю историю Польши. После школы знал только их королей (после Люблинской унии), так как они были и нашими королями.

Inpace

Гогенцоллерны против Германии

№ 31 Потомок кайзера Вильгельма II требует обратно реквизированное в 1945 году

Фото: AP

Дело непростое

Да, реституция — возврат собственности бывшим владельцам — дело непростое, но необходимое. Без ее проведения ни Германия, ни Россия не могут считаться подлинно демократическими и правовыми государствами.

Hohotalo

Глупость

Монархия вообще глупость несусветная. Нужно строить нормальное демократическое общество с адекватной и прозрачной выборной системой. А все эти царьки, князьки и принцы просто нахлебники, которых должно содержать общество. Даже в Британии, старейшей монархии, сейчас растет процент граждан противников этой системы.

SG

Упаковки пустеют

№ 31 Что происходит с японской экономикой?

Фото: Bloomberg via Getty Images

Ну и ну

Япония берет пример с России!!! Ну и ну. Наконец-то мы обогнали Японию, пусть по уменьшению количества товара за ту же цену, но все-таки!

Дима

«Будущее за синтетическими продуктами»

№ 31 Генетик Алексей Москалев — о том, какое питание продлевает жизнь

Фото: AFP

Всего два

Принципов у здорового питания всего два: разнообразие натуральных (непереработанных) продуктов в диете и умеренность. Если соблюдать хотя бы это, можно до Кощеевых лет дожить.

Гриша Паниковский

Им не надо

№ 31 О потребительской дискриминации по половому признаку

Экономить

Такой расчет очень хорошо позволит экономить на пенсиях по утрате кормильца вдовам и дочкам, на пенсиях по инвалидности и по старости женщинам, на пособиях по уходу за ребенком, на пособиях по уходу за нетрудоспособными родственниками. Но мне вот интересно: штрафы, которые тоже привязаны к МРОТ, женщинам предстоит платить меньшие, чем мужчинам, или такие же? Также тем, кто рекомендует каждой женщине «найти нормального мужика», полезно полистать итоги переписей населения. Мужиков в стране на 11 млн меньше, чем женщин. Не имеющих статистических шансов на пару женщин экспортировать планируется или сразу отстреливать, чтоб не мучились?

Анна Каправчук

Мужчина больше ест

Тут очень интересный вопрос. Фактически на госуровне признали, что мужчина больше ест. Это значит, что, если в семье мужчина и женщина вкладываются одинаково (дают одинаковую сумму на хозяйство, пополамят), значит, мужчина объедает женщину и живет за ее счет.

Велта Кирьякова

Письма читала Наталия Нехлебова