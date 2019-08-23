Сборная России нацелилась за потолок

Сегодня матчем с белорусской командой женская волейбольная сборная России открывает выступление на чемпионате Европы, который принимают четыре страны: Венгрия, Польша, Словакия и Турция. Ее послужной список, если брать длительный временной отрезок, подразумевает не просто обязательную борьбу за медали, а борьбу за медали золотые. Происходившее с российской сборной в последние годы и по ходу текущего сезона, однако, настраивает на то, что бороться за них будет тяжело.

Команда-фаворит, безусловный претендент на высокие места — это такая обязательная ремарка, сопровождающая представление женской волейбольной сборной России перед любым крупным турниром. Перед чемпионатом Европы, на котором все-таки отсутствуют некоторые гранды с других континентов,— тем более. От такого ярлыка никуда не денешься из-за послужного списка сборной. Он слишком шикарен, чтобы его игнорировать. Сборная СССР просто доминировала в мировом волейболе. Сборная России после развала Советского Союза не то чтобы доминировала, но медали и титулы завоевывала регулярно: две победы на мировых первенствах, полдюжины — на европейских. Такой набор, действительно, подразумевает высокие цели и амбиции.

Перед этим чемпионатом Европы, однако, надо знать о другом. Выиграв в 2015 году в Голландии очередное звание лучшей на континенте команды, сборная России до сих пор больше ничего существенного не добилась. В ее потолок на топовых соревнованиях превратился четвертьфинал, а игра чаще всего не наводила на мысли о том, что золото рядышком — нужно только, чтобы немного повезло. Целый ряд оппонентов выглядел сильнее.

Текущий сезон на эти мысли, строго говоря, тоже не наводил. В итоговой классификации Лиги наций россиянки заняли 14-е место. А впереди них оказались сразу семь участников нынешнего чемпионата Европы — сборные Турции, Польши, Италии, Бельгии, Германии, Голландии и Сербии. С четырьмя российская команда успела встретиться и отняла у немок, турчанок, голландок и итальянок в общей сложности один сет.

В Лиге наций в распоряжении тренера Вадима Панкова, правда, не было группы опытных волейболисток. С оказавшимися в ее заявке Наталией Гончаровой, Ириной Королевой и Ириной Фетисовой команда в начале августа добилась успеха в важном состязании — олимпийском отборочном турнире. Но он прошел на ее площадке — в Калининграде, а основным противником хозяек была сборная Южной Кореи, которая в Лиге наций финишировала еще ниже российской. При этом в матче с ней россиянки, проиграв два сета и уступая в третьем, висели на волоске.

Так что, рассуждая о российских шансах на чемпионате Европы, следует быть предельно осторожным. Сборная России, разумеется, должна без проблем выходить в play-off. В 1/8 финала попадут по четыре лучшие команды из каждой группы, а в российской группе B (ее матчи примет Словакия) грандиозную угрозу представляют лишь немки. Белоруски, словачки, испанки и швейцарки — это все же не тот уровень, чтобы на равных конкурировать с грандами. А вот дальше многое зависит от того, на какой позиции внутри четверки будет сборная России, от «сетки». Ну и от ее тонуса.

Приклеивать к ней ярлык несомненного фаворита, как это по привычке, на автомате делают официальный сайт первенства, некоторые другие ресурсы,— глупость. В столкновении с действующими чемпионками мира и Европы сербками, например, несомненным фаворитом сборная России точно не будет. Как и в столкновении с голландками, итальянками, турчанками. Но и заранее готовиться к неудаче поводов тоже нет. В конце концов, в составе российской команды, даже без по-прежнему травмированной Татьяны Кошелевой, достаточно много опытных и классных по любым меркам игроков на всех позициях, чтобы не приравнивать ее победу над кем-то из фаворитов реальных именно к чуду. В идеальном состоянии, которого пока достичь никак не удавалось, и с такими командами россиянки в состоянии справиться.

Алексей Доспехов