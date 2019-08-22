Суд оставил без движения иск московского метро к организаторам несогласованных акций

Коптевский суд Москвы оставил без движения до 30 сентября иск московского метрополитена к организаторам прошедших в столице несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, сообщил «Интерфакс». В числе ответчиков по исковому заявлению проходят основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов и Андрей Соловьев.

«Исковое заявление ГУП "Московский метрополитен" (…) о взыскании убытков в размере 53 тыс. 642 руб.и 20 коп. оставлено без движения в срок до 30 сентября для устранения недостатков»,— сообщили агентству в суде.

Ранее к организаторам протестных митингов уже подали иски Мосгортранс на сумму 13 млн руб., ресторан «Армения» на сумму более 550 тыс. руб. и ООО «М.Такси» на 800 тыс. руб. Также мэрия Москвы предварительно оценила убытки от несогласованных акций в 60 млн руб.

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