Мутко: на восстановление инфраструктуры Иркутской области потребуется 17 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил журналистам, что необходимый для восстановления инфраструктуры после паводков в Иркутской области объем средств оценивается в 17 млрд руб., часть которых может быть выделена из федерального бюджета.

По его словам, суммарный ущерб составил около 35 млрд руб. «Это расчетная цифра. Из этих денег 14 млрд руб. уже правительство РФ направило в Иркутскую область для капитального ремонта жилого фонда, индивидуального и многоквартирных домов, и около 10,5 млрд руб.— на строительство жилья или приобретение жилья для граждан, жилье которых утеряно. Таким образом, мы видим, что дефицит в районе 20 млрд руб. Исходя из неплохой бюджетной обеспеченности Иркутской области, мы посмотрим, в каких пропорциях оказать поддержку»,— сказал господин Мутко (цитата по ТАСС).

Вице-премьер пояснил, что региону будет выделено 3 млрд руб. до конца года, и, соответственно, необходимый объем средств на восстановление инфраструктуры составляет 17 млрд руб. Он уточнил, что «речь пойдет о восстановлении инженерных сооружений, коммунального хозяйства, капитального ремонта некоторых объектов». Также он сообщил о намерении обеспечить жильем всех, кто лишился его в результате наводнения, в конце следующего года.

Напомним, сильное наводнение началось в Иркутской области 25 июня. Около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах оказались затоплены водой, примерно 3,5 тыс. из них не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек. Власти Иркутской области считают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».