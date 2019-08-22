В Кремле призвали выяснить личности архангельских врачей, якобы не знавших о радиации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо установить, какие именно врачи заявляют о том, что они не были проинформированы о заражении радиацией пострадавших после взрыва под Северодвинском. По его словам, врачи давали подписку о неразглашении, а их профессиональная деятельностью попадает под закон о гостайне.

«Я не знаю, о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличено в данном случае нельзя говорить»,— сказал господин Песков. Он также предположил, что «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность». Он призвал журналистов смотреть на ситуацию с разных сторон.

Как утверждали источники The Moscow Times, врачи не знали, что трое пострадавших заражены радиацией, и у одного из медиков выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Минздрав эту информацию не подтвердил. В ведомстве заявили, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой всех врачей обследовали. Превышения содержания радиоактивных веществ выше допустимых уровней ни у кого не выявили.

Напомним, 8 августа там произошел взрыв на полигоне во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Жертвами взрыва стали пять человек. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».