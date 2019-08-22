Иск о банкротстве строителя «самого проблемного дома» в Липецке принят к производству

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск о банкротстве ООО СУ-10 треста «Липецкстрой», следует из судебной документации. С требованием обанкротить компанию в середине августа обратился зарегистрированный в Москве «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Как указано в решении суда, фондом представлены доказательства того, что компания «привлекает денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве», а к застройщику «имеются требования о передаче жилых помещений или денег». В качестве третьего лица к делу привлечен департамент градостроительства и архитектуры Липецка.

Напомним, недостроенную многоэтажку СУ-10 по улице 50 лет НЛМК в Липецке врио губернатора Игорь Артамонов назвал «самым проблемным» домом. Компания намерена построить на участке четырехподъездную высотку после получения продления права аренды на земельный участок. Уже возведен третий подъезд, но местные чиновники считают готовый на 28% объект рыночной стоимостью 101,7 млн руб. самостроем и полагают, что его необходимо снести. Владелец компании Андрей Шевелев ранее заявлял, что «докажет свою правоту в суде».

О том, кто достраивает проблемные дома за местными компаниями читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Орелстрой" кружит над Липецком».