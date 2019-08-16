Дольщики требуют банкротства строителя «самого проблемного дома» в Липецке

Зарегистрированный в Москве «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» подал в арбитражный суд Липецкой области иск о банкротстве ООО «СУ-10 трест Липецкстрой». Об этом сообщается в картотеке арбитража, иск пока не принят к производству, поэтому его параметры не раскрываются.

ООО «СУ-10 трест Липецкстрой» Андрея Шевелева известен как компания, на балансе у которой находится долгострой на улице 50 лет НЛМК в Липецке, который врио губернатора Игорь Артамонов ранее назвал «самым проблемным домом с участием дольщиков» в областном центре.

Компания намерена возвести на участке четырехподъездную высотку после получения продления права аренды на земельный участок. Девелопер построил уже третий подъезд, но местные чиновники считают готовый на 28% объект рыночной стоимостью 101,7 млн руб. самостроем и настаивают на сносе. Предприниматель ранее заявлял, что «докажет свою правоту в суде».

С 2016 года ООО «СУ-10 трест Липецкстрой» уже грозило банкротство. С иском к компании обратились трое физлиц и ООО «Граунд». Дело было прекращено в апреле 2019-го «в связи с отсутствием средств на счету должника».

Сергей Калашников