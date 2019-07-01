Игорь Артамонов считает долгострой на 50 лет НЛМК «непригодным для достройки»

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что самый проблемный долгострой в регионе — единственный, по которому не решен вопрос завершения, «непригоден для достройки», следует и стенограммы встречи, опубликованной на сайте кремля. «По одном дому, ему 13 лет, он уже непригодный [для достройки], мы будем просить помочь,— заявил Игорь Артамонов.— Я подготовил письмо, потому что там надо его сносить, и мошенничество там, очень большие проблемы. Вместо 148 квартир продали 330 квартир. Да, проблемный, самый большой дом по улице 50 лет НЛМК».

В «СУ-10 трест Липецкстрой», на балансе которого находится долгострой, в конце апреля 2019 года Арбитражный суд Липецкой области прекратил процедуру банкротства «в связи с отсутствием средств на счету должника». На балансе компании — готовый на 28% объект незавершенного строительства рыночной стоимостью 101,7 млн руб. По данным местных СМИ, глава ООО «СУ-10 трест Липецкстрой» Андрей Шевелев намерен был возвести на участке четырехподъездную высотку после получения продления права аренды на земельный участок.

Ирина Лобанова