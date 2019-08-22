Губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли (Демократическая партия) вышел из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США. «Если быть честным, я не буду лидером, я не стану президентом, поэтому сегодня я покидаю гонку»,— сказал он в эфире MSNBC.

Джей Инсли при этом позитивно оценил свою предвыборную кампанию, в которой делался акцент на проблеме изменения климата. Он также поблагодарил людей, которые его поддерживали.

Напомним, выборы президента США состоятся в 2020 году. Свою кандидатуру, в частности, выдвинул действующий глава государства республиканец Дональд Трамп. Он будет вести избирательную кампанию в тандеме с нынешним вице-президентом Майком Пенсом.

О том, кто из демократов составит ему конкуренцию, читайте в материале «Огонька» «Кого боится Дональд Трамп?».