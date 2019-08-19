Трамп пойдет на выборы в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на следующих президентских выборах в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом. «Я не стану об этом раздумывать»,— ответил республиканец на вопрос журналистов о том, не хочет ли он сменить кандидата на выборах.

Господин Трамп отметил, что «очень доволен Майком Пенсом». «Майк Пенс — прекрасный вице-президент»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Главным соперником действующего президента на выборах является бывший вице-президент Джо Байден. И господина Байдена, и господина Трампа поддерживает 90% представителей их собственных партий. При этом подавляющее большинство независимых избирателей (58% против 28%) предпочли бы видеть в Белом доме кандидата от Демократической партии.

О том, как прошли первые встречи политиков с избирателями,— в публикации “Ъ”.