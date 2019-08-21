МВФ предупредил о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику

Эскалация торговых войн негативно сказывается на мировой экономике и отчасти является причиной недавнего пересмотра прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) на 2019–2020 годы в сторону понижения, говорится в сообщении МВФ. Столкнувшись с вялым ростом экономики и инфляцией ниже целевого уровня, многие страны с развитой экономикой и страны с формирующимся рынком ослабили денежно-кредитную политику, считают в фонде. Экономисты МВФ предупреждают, что смягчение денежно-кредитной политики может ослабить валюту страны настолько, чтобы обеспечить устойчивое улучшение ее торгового баланса за счет переключения расходов.

«Кроме того, повышение двусторонних пошлин вряд ли уменьшит совокупный торговый дисбаланс, поскольку они в основном отвлекают торговлю в другие страны. Вместо этого тарифы могут нанести ущерб как внутреннему, так и глобальному росту, подрывая доверие бизнеса и инвестиций и нарушая глобальные цепочки поставок, одновременно повышая затраты для производителей и потребителей»,— говорится в сообщении. Кроме того, прямое ослабление собственной валюты путем покупки иностранных валют имеет негативные последствия не только для самой страны, но и для упорядоченной работы международной валютной системы, уверены в МВФ.

Напомним, Международный валютный фонд снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы до 3,2% и 3,5% соответственно. Прогноз роста ВВП России в 2019 году сохранился на уровне 1,2%, в 2020 году — 1,9%.

О том, кто выигрывает от экономического противостояния, читайте в материале “Ъ” «В торговой войне США и Китая побеждает Samsung».