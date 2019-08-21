Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки

Незарегистрированные лекарства для тяжелобольных смогут ввозиться в Россию посредством госзакупок, соответствующий законопроект сейчас разрабатывают члены Совета федерации совместно с Минздравом.

«Наша инициатива заключается в том, чтобы при жизнеугрожающих обстоятельствах разрешения Минздрава на определенные лекарства должны быть поводом для государства, а не для гражданина, ввезти необходимое лекарство и передать его тяжелобольному или его родственникам»,— рассказал ТАСС глава комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он уточнил, что, помимо первого варианта, законопроектом предлагается и другой, при котором лекарства ввозились бы в страну и прямо на таможне проходили бы процедуру регистрации.

Ранее правительство поручило Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти определить объемы, в которых необходимо закупить четыре психотропных препарата (диазепам, фенобарбитал, медозалам) и препарат клобазам.

Проблема ввоза в Россию незарегистрированных препаратов встала остро после того, как в течение месяца в почтовых отделениях Москвы были задержаны несколько женщин, заказавших за границей запрещенные лекарственные препараты для своих детей. В обоих ситуациях уголовные дела против матерей были закрыты.

Подробнее о незарегистрированных лекарствах читайте в публикации “Ъ” «Эта проблема существовала очень много лет, но замалчивалась».