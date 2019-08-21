Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 80

Количество погибших из-за взрыва 17 августа во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 80 человек, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Ранее ответственность за теракт взяло на себя запрещеное в России «Исламское государство».

В результате нападения на свадебную церемонию также более 150 человек были ранены. Взрыв произошел на фоне подготовки соглашения о прекращении войны в Афганистане, отметили в Евросоюзе. Там также выразили свои соболезнования.

Взрыв произошел в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По словам свидетелей, на мероприятии присутствовали около 1,6 тыс. человек.

Подробнее — в материале “Ъ” «Афганистан не поборол зависимость от террористов».