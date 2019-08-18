Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек. По данным министерства внутренних дел Афганистана, которые приводит Tolo News пострадали 180 человек.

Ранее сообщалось о 40 убитых и более 100 раненных. Как сообщалось ранее, взрыв произошел в 22:40 по местному времени в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По словам свидетелей, на мероприятии присутствовали около 1,6 тыс. человек.

Ответственность за взрыв пока никто не взял, запрещенное в РФ движение «Талибан» отрицает свою причастность к атаке.