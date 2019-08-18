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«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Кабуле

Запрещенное в России «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле, пишет Reuters.

Взрыв произошел накануне вечером в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По предварительным данным официальных властей, погибли 63 человека, 182 получили ранения. Россиян среди пострадавших нет.

Свидетели утверждают, что на мероприятии присутствовали около 1,6 тыс. человек.

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