США изучают возможность разработки ранее запрещенных ракет

США изучают возможности создания различных типов ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.

Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км.

«Что касается дальности (ракет.— “Ъ”) в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим — идет ли речь о пути (разработки.— “Ъ”) ракет для нанесения точечных ударов (...), и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности»,— сказал господин Маккарти (цитата по ТАСС). На вопрос о том, где и когда могут быть размещены новые ракеты, исполняющий обязанности министра американской армии не ответил.

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Несколькими днями ранее Пентагон объявил об успешном проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk, поразившей условную цель более чем после 500 км полета. В Кремле расценили подобные испытания как свидетельство того, что «американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

ДРСМД, заключенный между двумя странами и действовавший в течение более 30 лет, истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить Договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга.

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».