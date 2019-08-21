США изучают возможность разработки ранее запрещенных ракет

США изучают возможности создания различных типов ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.
Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км.
«Что касается дальности (ракет.— “Ъ”) в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим — идет ли речь о пути (разработки.— “Ъ”) ракет для нанесения точечных ударов (...), и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности»,— сказал господин Маккарти (цитата по ТАСС). На вопрос о том, где и когда могут быть размещены новые ракеты, исполняющий обязанности министра американской армии не ответил.
Несколькими днями ранее Пентагон объявил об успешном проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk, поразившей условную цель более чем после 500 км полета. В Кремле расценили подобные испытания как свидетельство того, что «американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности».
ДРСМД, заключенный между двумя странами и действовавший в течение более 30 лет, истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить Договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга.
О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».
Кто и что потеряет от аннулирования ДРСМД
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