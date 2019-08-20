Рособрнадзор опроверг полный запрет на гаджеты в школах

Документ, предполагающий запрет на использование гаджетов в школах, является лишь рекомендацией, пояснили в Рособрнадзоре. «Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс»,— заявил глава службы Сергей Кравцов на педагогическом совете Ленинградской области, запись которого выложена на YouTube.

По словам господина Кравцова, рекомендации ни в коем случае не нацелены на то, чтобы ограничить развитие информационных технологий, а наоборот, говорят, как эффективно использовать мобильные телефоны.

Рекомендации запретить гаджеты были опубликованы на сайте Роспотребнадзора в понедельник, 19 августа. Ведомства рекомендовали школам «ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса», предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать экстренные способы связи родителей с учениками.

Подробнее о рекомендациях Минпросвещения читайте в публикации “Ъ” «Школьников выводят из зоны доступа».