Скворцова предложила повысить минимальную зарплату врачам до 170% средней по региону

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила повысить минимальную зарплату врачей. «Хотелось бы, чтобы минимальный уровень составлял 170% (средней по региону.—“Ъ”) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200%»,— сказала она на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным (стенограмма опубликована на сайте Кремля). Это должно помочь в борьбе с дефицитом врачей.

Для медсестер первичного звена госпожа Скворцова предложила установить зарплату не ниже 70% средней по региону, фельдшерам, которые выполняют некоторые врачебные функции, — не ниже 120%. По ее словам, дополнительное финансирование не нужно, поскольку это «чисто организационные мероприятия».

Чтобы бороться с нехваткой медиков, Вероника Скворцова также предложила в целом изменить системный подход к зарплате врачей. По ее словам, доля окладов врачей в структуре зарплат должна быть не меньше 55%.

Также министр считает, что нужно увеличить минимальный возраст для медиков, которые могут участвовать в программах «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер», с 35 до 55 лет. Кроме того, распространить действие этих программ на другие небольшие местности — рабочие поселки, поселки городского типа и малые города.

Напомним, президент России Владимир Путин во время совещания согласился с жалобами людей на работу поликлиник. В частности, по всей стране чувствуется нехватка врачей, многое оборудование устарело. По итогам совещания президент поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и организовать подготовку региональных программ модернизации.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года, на основании которого было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», который в свою очередь разделен на восемь федеральных проектов. Среди них — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» и другие.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».