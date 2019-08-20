Минэкономики не поддержало перенос в Россию дел фигурантов санкционных списков

Минэкономики подготовило отрицательный отзыв на законопроект, позволяющий гражданам России—фигурантам санкционных списков переводить судебные споры в российскую юрисдикцию. В июле проект закона прошел первое чтение, против него уже выступил Центробанк.

По мнению министерства, вольное определение подведомственности и подсудности «приведет к невозможности справедливых судебных решений», говорится в проекте отзыва ведомства, на которое ссылается «Интерфакс». Минэкономики отметило, что споры «в отношениях с иностранным элементом» должны рассматривать по правилам международного права.

Напомним, авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Андреем Луговым (ЛДПР). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива направлена на защиту российских предпринимателей, чтобы они «не страдали от недружественных действий других государств». ЦБ убежден, что проект закона грозит ухудшением инвестиционного климата в стране. Поправки ко второму чтению принимаются до 22 августа.