Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгеологии Горринга

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве. По решению суда он останется под стражей до 31 октября. Защита просила освободить Руслана Горринга под залог в 10 млн руб. или перевести под домашний арест. Адвокат обвиняемого Николай Казанцев также просил, чтобы процесс проводился в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация о детях подсудимого. Суд ему отказал, передает ТАСС.

Руслан Горринг стал известен после скандального видео, в котором он ругался матом и рассказывал о связях с сотрудниками Росгеологии и о высокопоставленных знакомых. 7 марта его задержали в аэропорту Внуково, через два дня его арестовали. Руслана Горринга обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, его фамилия при рождении — Ганижев. Он давно был в розыске, причастен к взятке, но восемь лет скрывался под другой фамилией и даже смог устроиться по новому паспорту в госхолдинг.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «В Руслане Горринге признали исчезнувшего Ганижева».