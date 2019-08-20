«Некомфортно вести диалог с Западом на фоне показательной полицейской жесткости»

Владимир Путин впервые прокомментировал московские протесты: во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По словам российского президента, проблема регистрации кандидатов должна решаться в судах. Кроме того, он отметил, что не хотел бы повторения в России демонстраций «желтых жилетов», которые прошли во Франции. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что Москва отметает все обвинения в излишней жесткости.

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Российскую делегацию посадили в тени, Владимир Путин поблагодарил за это коллегу Эмманюэля Макрона. Температура воздуха в районе Форта де Брегансон, что на Лазурном берегу, где встречались президенты, — больше 30 градусов по шкале Цельсия. Президент Пятой республики при этом героически, как радушный хозяин, терпел жару на солнечной стороне. Глава российского государства прибыл во Францию с краткосрочным визитом, и, что характерно, пресс-конференция прошла до переговоров двух лидеров, а не после.

Разговор на ней начали с общемировых проблем — с Сирии, мировой, экономики, Украины. В частности, Владимир Путин попенял партнерам, что «восьмерки» уже не существует: мы вас ждали в 2014 году, а вы не приехали.

Тему гражданских протестов оставили на самый конец, на десерт.

В итоге вопрос к президенту получился очень длинным — он касался еще и ситуации под Северодвинском. На это Владимир Путин сказал, что там уже все нормально. А московские акции, по словам российского лидера, связаны с электоральным циклом. А если некоторых кандидатов не зарегистрировали, по их мнению, незаконно, так на это есть суд. Он, кстати, уже постановил допустить одного из политиков до выборов в Мосгордуму. Но, в целом, отметил Владимир Путин, граждане имеют право на мирный протест, и власти должны это право обеспечивать. Но ни те, ни другие не имеют права нарушать закон. То есть, как и ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у каждого своя правда, но закон есть закон.

В конец Владимир Путин отметил: мол, у вас, во Франции, имели место массовые выступления «желтых жилетов», и жертвы были, и погромы, мы не хотим, чтобы такое случилось и у нас. Эмманюэль Макрон на это возразил, что, конечно, беспорядки были, но французы в любых выборах участвуют, даже в Европарламент. Да и, в целом, по его словам, каждый народ в соответствии с Конвенцией о правах человека имеет право открыто выражать свое мнение, пусть оно и расходится с официальным. На этом пресс-конференция закончилась, президенты удалились беседовать по существу.

А в Москве, между тем, прямо в этот день экстренно собирались депутаты Государственной думы. Прибывшие с отдыха загорелые парламентарии искали иностранный след как раз в этих московских протестах. Сразу не нашли и решили создать комиссию, на которую планируется приглашать иностранных корреспондентов и даже послов из тех стран, что замечены в подстрекательстве. Можно было бы предположить, что ждали вестей из Франции: что скажет первое лицо?

Владимир Путин ведь начал с того, что ничего нового не скажет: кто прав, кто виноват — пусть решат суды. Для Франции это звучит безупречно — там же верховенство закона. А вот в России принято на этот счет сомневаться. Кстати говоря, нельзя исключать, что если западные партнеры предложат нам перспективную повестку, выкажут уважение, глядишь, и суды наши станут помягче. В России международный фон исторически имеет значение.

Если же рассуждать логически, то некомфортно вести диалог с цивилизованным Западом на фоне показательной полицейской жесткости. А такой диалог просто необходим — нужно решать проблему Украины, выводить войска из Сирии, добиваться отмены санкций. Инвестиционный климат также неплохо бы улучшить, так что и с протестами лучше заканчивать по-хорошему. По крайней мере, на это указывает здравый смысл. Желательно как-то выбираться из тени. Политической.