В Удмуртии прекратилась массовая гибель пчел

Массовая гибель пчел прекратилась в Удмуртии в связи с прекращением обработки рапса пестицидами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного научного сотрудника НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Лидию Колбину.

«Не гибель, а точнее, отравление пчел пестицидами остановилось, потому что рапс перестали обрабатывать, к тому же он уже отцвел и завязались семена. А пчелы прилетают на растения, когда цветы цветут. Остановилось — пока, до следующего года, наверное»,— отметила госпожа Колбина.

Она добавила, что пчеловоды, несмотря на большие убытки, не повышают цены на мед исходя из покупательского спроса. «Проблема не в цене меда, а в его качестве. Сейчас уже начались ярмарки меда — непонятно, откуда этот мед привозят и какого он качества. Если обработали рапс пестицидами и пчелы собрали мед, то там уже шансов, что мед будет качественный, конечно, никаких нет. Скорее всего, мед будет с остатками ядовитых веществ, входящих в пестициды»,— добавила Лидия Колбина.

Напомним, ранее в Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел. В качестве предполагаемой причины называлась обработка ядохимикатами полей рапса. Владельцы пасек говорили, что обработка рапса проводилась без предупреждения. По словам главы минсельхоза региона Ольги Абрамовой, нет системы и единиц измерения, благодаря которым можно понять, насколько серьезен ущерб. Региональное управление Россельхознадзора проверило 13 образцов меда из различных районов Удмуртии. Экспертиза не обнаружила в пробах меда опасные или запрещенные для человека вещества.