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Mercedes-Benz представил гибридные A-Class и B-Class

Компания Mercedes-Benz представила гибридные модификации хэтчбека A-Class и компактвэна B-Class нового поколения.

Оба автомобиля оснащены одинаковой 218-сильной бензо-электрической силовой установкой EQ Power, которая включает в себя 160-сильный 1,3-литровый турбомотор и 102-сильный электродвигатель, встроенный в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач. Для гибридов доступны два новых режима работы агрегатов — Electric и Battery Level.

Аккумулятор на 15,6 кВт/ч, обеспечивающий пробег на электричестве до 69 км, расположен под задним сиденьем. Это вынудило немецкого автопроизводителя перекомпоновать модели, сдвинув топливный бак поверх задней оси и установив сверху зарядные устройства переменного и постоянного тока.

Напомним, премьера Mercedes-Benz A-Class и Mercedes-Benz B-Class с двигателями внутреннего сгорания состоялась в феврале и октябре 2018 года соответственно.

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