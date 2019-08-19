Российский депутат попросил за украинских фермеров

Снять «продовольственную блокаду» Крыма президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, на закрытие крымского рынка (произошло в сентябре 2015 года) и связанные с этим убытки ему жаловались украинские фермеры. Депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников рекомендовал господину Бальбеку сосредоточиться на решении проблем крымских аграриев, а украинским фермерам посоветовал жаловаться украинским властям. В свою очередь, политолог Николай Кузьмин считает, что российские власти различными заявлениями пытаются выяснить направление внешней политики новой украинской власти.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал “Ъ”, что к нему неоднократно обращались фермеры из Николаевской и Херсонской областей Украины, которые жаловались на «продовольственную блокаду» Крыма, на закрытие для них рынка полуострова и убытки, которые они из-за этого терпят. Депутат считает обсуждение снятия ограничений по линии МИДа бессмысленным, так как официальный Киев «рвет на части и выбрасывает в корзину» все предложения российских официальных властей. «Я больше рассчитываю на подводные течения в команде Зеленского, которые могли бы провести такой пиар-ход (снятие «продовольственной блокады».— “Ъ”), мол, смотрите, как у нас президент умеет выполнять обещания. Впрочем, скорее всего, это не произойдет»,— сказал господин Бальбек. Снятие блокады, по его мнению, разнообразило бы полки магазинов в Крыму.

«(Снятие блокады.— “Ъ”) было бы скорее символом того, что сегодняшняя Украина отличается от той, которая была пять лет назад. Херсонские овощи на крымских прилавках — это был бы жест победы переговорного процесса»,— считает депутат.

Руслан Бальбек уверен, что крымского рынка хватит как для украинских, так и для российских фермеров.

Напомним, в сентябре 2015 года сторонники Меджлиса крымских татар (запрещен в РФ), активисты различных националистических добровольческих батальонов (в том числе запрещенных в РФ «Правого сектора» и «Азова») во всех трех пунктах пропуска в Херсонской области в Крым через российско-украинскую границу перекрыли дороги для грузовых автомобилей. Также ими была заблокирована железная дорога на полуостров. Позже экономическая блокада Крыма была узаконена украинскими властями. С тех пор продовольствие и другие товары на полуостров поставлялись по Керченской паромной переправе и Крымскому мосту (после ввода в эксплуатацию автомобильной части в мае 2018 года).

Крымские власти неоднократно заявляли, что блокада полуострова «пошла на пользу» местным аграриям, лишившимся украинских конкурентов.

Член президиума Госсовета Крыма Сергей Шувайников рекомендовал Руслану Бальбеку заняться проблемами крымских фермеров. «Крым не испытывает какого-то дефицита продовольственных товаров, в том числе и сельскохозяйственных. Мне непонятна озабоченность уважаемого депутата проблемами украинских фермеров. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что президент Зеленский все эти просьбы будет игнорировать. Это (попытка снять блокаду.— “Ъ”) выглядит не столько неубедительно, сколько несолидно»,— сказал господин Шувайников. О проблемах украинских аграриев, по его словам, должны думать украинские власти. Херсонским фермерам он рекомендовал жаловаться украинским депутатам.

Зампред Общественной платы Крыма, политолог Александр Форманчук считает, что Руслан Бальбек не мог не отреагировать на обращения украинских фермеров. Вместе с тем он не думает, что их проблема будет решена украинским президентом. «Для снятия блокады должны произойти изменения в политике Киева по отношению к России. А мы сейчас видим, что курс не меняется»,— сказал “Ъ” господин Форманчук.

В свою очередь, руководитель крымского отделения Российского общества политологов Николай Кузьмин сказал “Ъ”, что внешняя политика Украины при новой власти «остается неопределенной». Заявления различных представителей команды Владимира Зеленского на этот счет противоречивы.

«Идет некое прощупывание настоящих намерений. Формируется доброжелательный информационный фон, которым указывают новому киевскому руководству пути, по которым оно может пойти, чтобы нормализовать отношения с Россией»,— сказал Николай Кузьмин.

По его словам, это касается инициатив по обмену пленными и восстановлению экономических связей с Крымом и Донбассом.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер Крыма Георгий Мурадов попросил российское руководство начать переговорный процесс с украинской стороной о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В ответ в офисе президента Владимира Зеленского заявили, что снабжение полуострова водой будет восстановлено «только после возвращения Крыма под контроль Киева». Господин Мурадов заявил “Ъ”, что реакция Украины «разочаровывает и показывает, что новые украинские власти намерены продолжать старую преступную политику блокады Крыма».

Вадим Никифоров, Симферополь