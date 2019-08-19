Прокуратура проверяет информацию об антисанитарии в одном из детских лагерей Урала

Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения санитарных правил в детском лагере «Талый ключ» (поселок Сосновый бор, Артемовский район). Сообщения о нарушениях ранее появились в местных СМИ.

По данным ведомства, сейчас в лагере находится 490 детей, он работает в обычном режиме. По сведениям администрации лагеря, случаев отравления нет. «К проверке привлекут специалистов Роспотребнадзора. Планируется опросить отдыхающих, отобрать пробы продуктов питания и воды, а также сделать смывы с поверхностей помещения пищеблока. После будут приняты необходимые меры»,— сообщили в ведомстве.

Проверки в детских лагерях Урала проходят после гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае. Пожар в горнолыжном комплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Ранее сообщалось, что во время проверки нарушения нашли в лагерях в Полевском, Нижнем Тагиле, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье. Еще один лагерь закрыли на территории природного парка «Оленьи ручьи». Чаще всего нарушения связаны с несоблюдением пожарной безопасности.

О последствиях пожара читайте в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок»

Елена Горшкова