На Урале в «Оленьих ручьях» после проверки закрыли палаточный лагерь

На территории природного парка «Оленьи ручьи» (Свердловская область) из-за нарушения санитарных требований закрыли детский палаточный лагерь. Проверку проводили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, работу лагеря организовал предприниматель Дмитрий Евдунов. Основные замечания были к работе пищеблока лагеря, работники которого не прошли профилактическую и гигиеническую подготовку, а также аттестацию и медицинские обследования. Кроме этого, в лагере не было документов о качестве продуктов. Посуда маркировалась с нарушениями. По итогам проверки в отношении предпринимателя возбудили административное дело. Лагерь закрыт на 30 дней.

Ранее сообщалось, что во время проверки нарушения нашли в лагерях в Полевском, Нижнем Тагиле, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье. Чаще всего нарушения связаны с несоблюдением пожарной безопасности.

Проверки в детских лагерях Урала проходят после гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае. Пожар в горнолыжном комплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Гибель детей привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

О последствиях пожара читайте в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок»