«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутинью

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью перешел в аренду в немецкую «Баварию» на один сезон, говорится в сообщении испанского клуба. Стоимость аренды оценивается в €8,5 млн. «Бавария» сможет выкупить футболиста за €120 млн.

«"Барселона" искренне благодарит Филиппе Коутинью за его самоотверженность и преданность делу, и желает ему удачи на этом новом этапе карьеры»,— говорится в сообщении «Барселоны».

Бразильский футболист перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» за €45 млн в январе 2018 года. Он провел за испанскую команду 75 игр, забил 21 гол и сделал 11 голевых передач. За это время он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Подробнее о трансфере читайте в публикации “Ъ” «Филиппе Коутинью сдали немцам».