Филиппе Коутинью сдали немцам

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью в воскресенье прибыл в Мюнхен для прохождения медицинского осмотра и последующего подписания контракта с «Баварией». Мюнхенцы берут игрока у «Барселоны» в аренду на один год с правом последующего выкупа. В общей сложности приобретение Коутинью может обойтись им почти в €130 млн. Стоит отметить, что бразилец до недавнего времени считался одним из козырей, с помощью которых «Барселона» намеревалась решить вопрос с возвращением из ПСЖ Неймара.

В воскресенье полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью прибыл в Мюнхен. Там он прошел медицинское обследование, предшествовавшее подписанию контракта с «Баварией». Отметим, что еще в конце прошлой недели председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что принципиальные договоренности о сделке достигнуты и осталось утрясти лишь детали.

В этом сезоне Коутинью будет выступать за «Баварию» на правах аренды. Как сообщает издание Bild, она обойдется мюнхенцам в €8,5 млн. Кроме того, они возьмут на себя расходы по зарплате игроку — €13 млн в год. По завершении сезона «Бавария» сможет выкупить трансфер Коутинью за €120 млн. То есть за вычетом зарплаты бразильца, его приобретение будет стоить €128,5 млн.

Филиппе Коутинью перебрался в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Каталонцы видели в нем замену Неймару, который летом 2017-го со скандалом ушел в ПСЖ (парижане активировали опцию безусловного выкупа прав на игрока за €222 млн), и согласились заплатить за Коутинью €120 млн сразу плюс еще до €40 млн в виде бонусов за различные достижения. С тех пор «Ливерпуль» получил от «Барселоны» в общей сложности €135 млн. €10 млн «Барселона» перечислила за то, что дважды вышла в Лигу чемпионов, еще €5 млн — за то, что Коутинью сыграл за нее 25 матчей. А вот другие бонусы, похоже, так и останутся неактивированными. А именно €20 млн за 100 матчей, проведенных Коутинью за «Барселону», и еще €5 млн — за победу каталонцев в Лиге чемпионов. То есть уход Коутинью в «Баварию» напрямую бьет по «Ливерпулю», лишая его потенциальных €25 млн.

А вот для «Барселоны» эта сделка, если исходить из того, что «Бавария» действительно выкупит игрока, несет только плюсы. Ведь клубу удастся компенсировать почти все расходы, понесенные на покупку так и не оправдавшего надежд футболиста. Отметим, что в прошлом сезоне Коутинью провел за «Барселону» 54 матча, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Не тот показатель, которого от него ждали.

Переход Филиппе Коутинью в «Баварию» может оказать влияние и на потенциально самую громкую сделку года — обсуждаемое возвращение Неймара из ПСЖ в «Барселону». Коутинью в ней отводилась важная роль. «Барселона», не горящая желанием платить за Неймара «живыми» деньгами, продвигала вариант обмена на Неймара Коутинью и Ивана Ракитича с доплатой в €50 млн. И еще в начале прошлой недели считалось, что парижан такая схема может устроить. Правда, они требовали увеличить размер денежной доплаты вдвое. Но теперь сторонам придется искать новые варианты.

Александр Петров