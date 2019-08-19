19 августа, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Переход Филиппе Коутинью (на фото) из «Барселоны» в «Баварию» может оказать прямое влияние на шансы Неймара вернуться в каталонский клуб

Фото: Albert Gea / Reuters

Филиппе Коутинью сдали немцам

Он перешел из «Барселоны» в «Баварию» на правах аренды

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью в воскресенье прибыл в Мюнхен для прохождения медицинского осмотра и последующего подписания контракта с «Баварией». Мюнхенцы берут игрока у «Барселоны» в аренду на один год с правом последующего выкупа. В общей сложности приобретение Коутинью может обойтись им почти в €130 млн. Стоит отметить, что бразилец до недавнего времени считался одним из козырей, с помощью которых «Барселона» намеревалась решить вопрос с возвращением из ПСЖ Неймара.


В воскресенье полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью прибыл в Мюнхен. Там он прошел медицинское обследование, предшествовавшее подписанию контракта с «Баварией». Отметим, что еще в конце прошлой недели председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что принципиальные договоренности о сделке достигнуты и осталось утрясти лишь детали.

В этом сезоне Коутинью будет выступать за «Баварию» на правах аренды. Как сообщает издание Bild, она обойдется мюнхенцам в €8,5 млн. Кроме того, они возьмут на себя расходы по зарплате игроку — €13 млн в год. По завершении сезона «Бавария» сможет выкупить трансфер Коутинью за €120 млн. То есть за вычетом зарплаты бразильца, его приобретение будет стоить €128,5 млн.

Филиппе Коутинью перебрался в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Каталонцы видели в нем замену Неймару, который летом 2017-го со скандалом ушел в ПСЖ (парижане активировали опцию безусловного выкупа прав на игрока за €222 млн), и согласились заплатить за Коутинью €120 млн сразу плюс еще до €40 млн в виде бонусов за различные достижения. С тех пор «Ливерпуль» получил от «Барселоны» в общей сложности €135 млн. €10 млн «Барселона» перечислила за то, что дважды вышла в Лигу чемпионов, еще €5 млн — за то, что Коутинью сыграл за нее 25 матчей. А вот другие бонусы, похоже, так и останутся неактивированными. А именно €20 млн за 100 матчей, проведенных Коутинью за «Барселону», и еще €5 млн — за победу каталонцев в Лиге чемпионов. То есть уход Коутинью в «Баварию» напрямую бьет по «Ливерпулю», лишая его потенциальных €25 млн.

А вот для «Барселоны» эта сделка, если исходить из того, что «Бавария» действительно выкупит игрока, несет только плюсы. Ведь клубу удастся компенсировать почти все расходы, понесенные на покупку так и не оправдавшего надежд футболиста. Отметим, что в прошлом сезоне Коутинью провел за «Барселону» 54 матча, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Не тот показатель, которого от него ждали.

Переход Филиппе Коутинью в «Баварию» может оказать влияние и на потенциально самую громкую сделку года — обсуждаемое возвращение Неймара из ПСЖ в «Барселону». Коутинью в ней отводилась важная роль. «Барселона», не горящая желанием платить за Неймара «живыми» деньгами, продвигала вариант обмена на Неймара Коутинью и Ивана Ракитича с доплатой в €50 млн. И еще в начале прошлой недели считалось, что парижан такая схема может устроить. Правда, они требовали увеличить размер денежной доплаты вдвое. Но теперь сторонам придется искать новые варианты.

Александр Петров


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя