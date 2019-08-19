Самыми популярными направлениями у россиян летом стали Армения, Италия и Турция

Грузия опустилась с третьего на пятое место в рейтинге самых популярных зарубежных направлений у россиян. Напомним, с 8 июля между Россий и Грузией прекращено авиасообщение. Из-за оттока российских туристов Грузия потеряла уже до $60 млн.

В лидерах топ-10 самых популярных зарубежных направлений этим летом оказались Армения, Италия и Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Армения занимает первое место — на нее приходится в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов. В десятку также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия. Выбыли из рейтинга Молдавия и Украина.

Лидерами по числу проданных авиабилетов стали российские направления. Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Сочи.

Из числа курортных регионов самыми популярными у россиян были Краснодарский край, Сочи и Крым.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С этого же момента запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Причиной такого решения стал конфликт между странами, разгоревшийся в конце июня. В Тбилиси прошла массовая акция протеста во время визита российских депутатов, приехавших на Межпарламентскую ассамблею православия. Возмущение у грузин вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента.

О последствиях отмены авиасообщения — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».