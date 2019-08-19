Минэкономики вместо дороги Москва—Казань предлагает построить трассу до Владимира

Минэкономики России предлагает вместо платной автодороги Москва—Казань построить новую трассу до Владимира, сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух чиновников и участников совещаний в правительстве. Эту информацию подтвердил и министр экономики Максим Орешкин.

Вместо новой трассы Минэкономики предлагает также точечно реконструировать автодорогу М7 Москва—Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Это позволит в два раза сократить расходы на проект, до 279 млрд руб., из которых, по словам источников, 121 млрд приходится на новую дорогу.

Господин Орешкин считает, что предложение Минэкономики позволяет «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс».

Напомним, ранее проектирование трассы собирались начать в декабре 2018-го, достроить дорогу планируют в 2024 году. Маршрут платной дороги предлагается провести через города Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и село Шали. Протяженность трассы составит 729 км, расчетная скорость движения по дороге — 120 км/ч.

О том, как прошла поездка господина Орешкина на Lada XRay по трассе М-7,— в материале “Ъ FM”.