Трамп заявил об угрозе срыва сделки с Китаем из-за ситуации в Гонконге

Если власти Китая применят насилие для разгона протестующих в Гонконге, торговая сделка между Пекином и Вашингтоном может сорваться, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время визита в Нью-Джерси. Протесты продолжаются с начала июня. Поводом для недовольства граждан стал закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

«Я думаю, будет очень трудно заключить сделку, если они применят насилие. Я имею в виду, если будет такая же ситуация, как на площади Тяньаньмэнь (в 1989 году власти Китая жестко подавили протесты на площади Тяньаньмэнь, тогда погибло от 300 до 2 тыс. человек.— “Ъ”)»,— уточнил господин Трамп (цитата по Fox News).

Тем временем реакция китайских властей на демонстрации ужесточается: протестующих назвали террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь стягивают бронетранспортеры. 18 августа Пекин назвал имена основных организаторов протестов. Эта «гонконгская банда четырех» контактирует с США и наносит колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге, утверждают в Пекине.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Гонконгу подобрали исторические параллели».