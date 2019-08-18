День города в Екатеринбурге посетили 1,2 млн человек

Мероприятия, посвященные 296-летию Екатеринбурга, посетили 1,2 млн горожан и гостей города. Такие данные привели в оргкомитете праздника. По данным мэрии Екатеринбурга, за ночь коммунальные службы вывезли около 450 куб. м мусора. «Для этого с момента открытия улиц работало два звена техники по 12 единиц в каждом, в течение ночи для уборки мусора были подключены еще 41 единица (тракторы, самосвалы и другие) и 173 сотрудника»,— сообщили в мэрии.

День города в Екатеринбурге прошел в субботу, 17 августа. Основные мероприятия проводились на восьми площадках города, где выступили группа «Чайф», Тима Белорусских, Мот, Doni, Олег Терновой. Помимо концертов в городе проводились фестивали еды, ландшафтного искусства и авторской песни, соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Завершился праздник салютом.