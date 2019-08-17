Прокуратура проверит законность дела о покупке незарегистрированного лекарства

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Москвы, купившей по интернету противосудорожное лекарство для своего сына, страдающего эпилепсией. Женщина заказала психотропное лекарственное средство «Фризиум», незарегистрированное в РФ. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Мать ребенка проходит по делу в качестве свидетеля.

Ход проверки будет контролировать Генпрокуратура, сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. «Генеральная прокуратура РФ поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения. Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке»,— добавила она.

О деле стало известно 15 августа. Сразу после получения посылки женщину задержали сотрудники таможенной службы отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. У нее дома провели обыск, изъяв системный блок от компьютера. Минздрав пообещал проанализировать назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств. Это уже второе дело за покупку «Фризиума» за последние два месяца.

Подробнее о новом деле — в материале “Ъ” «Сильнодействующая таможня».