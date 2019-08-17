СПЧ просит проверить законность привлечения к ответственности участников акции 27 июля

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить законность привлечения к административной ответственности участников несанкционированного митинга 27 июля. «По итогам наблюдения за акцией в Москве 27 июля, правозащитники имеют основания полагать, что в отношении задержанных законодательство об административных правонарушениях было применено неправильно»,— говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В СПЧ назвали неправомерными задержания «каждого второго» участника, ссылаясь на закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», запрещающий участникам скрывать свое лицо, иметь при себе оружие и боеприпасы, а также находиться в состоянии опьянения. На основе анализа распространенной в СМИ информации о задержаниях, а также личных наблюдений членов СПЧ на акции, в Совете пришли к выводу о неправомерности применения законодательства.

«Членами Совета не было выявлено свидетельств того, чтобы большое число участников несанкционированного массового шествия (…) находились в состоянии опьянения, либо скрывали свои лица, а обнаружение у участников мероприятия запрещенных предметов было (судя по информации ГУ МВД России по г. Москве) ограничено всего несколькими случаями»,— говорится в опубликованном сообщении.

Ранее СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на акции 27 июля. В письме к генеральному прокурору России Юрию Чайке глава СПЧ Михаила Федотова выразил сомнение относительно качества проверки, на основе которой СКР возбудил уголовное дело, фигурантами по которому проходят 14 человек.

Несанкционированная акция в Москве 27 июля за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму собрала, по разным оценкам, от 3,5 тыс. до 6 тыс. человек. По информации «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека, более 20 дел об административных нарушениях были переданы в московские суды.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».

Об озабоченности СПЧ действиями московской полиции читайте в материале “Ъ” «Протестующих защитили на примере болельщиков».