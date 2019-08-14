У штангистов не выветрился допинг

Анализ базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую в начале этого года получило в свое распоряжение Всемирное антидопинговое агентство (WADA), привел к появлению первого громкого дисциплинарного дела. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований пятерых российских штангистов в связи с подозрением в совершении «чрезвычайно серьезных» нарушений регламента, имевших место в первой половине нынешнего десятилетия. Во всех случаях речь идет о титулованных спортсменах. В Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), уже пострадавшей из-за допингового кризиса и лишь недавно избавившейся от санкций, считают, что на участии россиян в Олимпиаде в Токио это ЧП не скажется. Между тем не исключено, что за «делом штангистов» последуют и другие: ведь WADA ранее сообщало о почти 300 «подозрительных» кейсах из изъятой базы данных.

Международная федерация тяжелой атлетики объявила о временном отстранении от участия в соревнованиях пятерых российских штангистов — Руслана Албегова, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тимы Туриевой. Согласно сообщению на сайте IWF, все они подозреваются в нарушении статьи антидопингового регламента, в которой говорится об «использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода». Причем федерация, комментируя решения, охарактеризовала предполагаемые нарушения как «чрезвычайно серьезные», а доказательства по ним как «убедительные».

Этот инцидент весьма примечателен. Дисциплинарное дело в отношении тяжелоатлетов было открыто на основании информации, поступившей в IWF из Всемирного антидопингового агентства. Речь идет о блоке из базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Ее изъятие было одним из главных условий, поставленных WADA для реализации процесса восстановления статуса РУСАДА (Российского антидопингового агентства). Оно было обеспечено в январе и по существу приравнивалось к окончанию допингового кризиса, который длился с конца 2015 года и нанес отечественному спорту колоссальный ущерб.

На основании такой информации до штангистов пострадали два российских биатлониста — дисквалифицированные на четыре года Александр Печенкин и Александр Чернышов. Но история с ними прошла почти незамеченной. У обоих спортсменов был скромный послужной список, они завершили карьеру, а о претензиях к ним, связанных с допингом, было известно и до новости о дисквалификации.

«Дело штангистов» было обречено вызвать мощный резонанс. Ведь все отстраненные — спортсмены известные. Давид Беджанян и Олег Чен — двукратные чемпионы Европы. У Тимы Туриевой есть звание чемпионки мира. Егор Климонов на континентальном первенстве этого года завоевал серебро. Супертяжеловес Руслан Албегов вообще является одной из ярчайших звезд российской тяжелой атлетики последних лет. Он чемпион мира 2013 и 2014 годов, а также бронзовый призер лондонской Олимпиады 2012 года. При этом Албегов, как и Климонов, значился в заявке сборной России для участия в очередном мировом первенстве в Таиланде: оно стартует 18 сентября.

Громкости ЧП добавляет бэкграунд ФТАР. Она оказалась в числе основных жертв допингового кризиса. Многочисленные нарушения в российской тяжелой атлетике в результате расследования вылились в лишение представителей России нескольких медалей, добытых на топ-турнирах на стыке прошлого и позапрошлого десятилетий, и жесткие меры в отношении федерации. Российская команда не выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в 2017-м ФТАР вместе с федерациями Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины была на год дисквалифицирована IWF за провал в «обеспечении чистоты» спортсменов.

Головная тяжелоатлетическая структура не поясняла, какие последствия может вызвать новый инцидент. Президент ФТАР Максим Агапитов, избранный на эту должность в 2016 году и инициировавший ряд реформ в федерации с целью приведения ее деятельности в соответствие с современными антидопинговыми стандартами, назвал ТАСС случившееся «наследием прошлых времен», которое «еще долго придется разгребать». По его мнению, оно не должно служить поводом для отстранения сборной России от Олимпиады в Токио из-за давности нарушений: все они, видимо, относятся к «докризисной эпохе».

Впрочем, российская тяжелоатлетическая делегация в Японии в любом случае будет крайне скромной. В прошлом году, определяя представительство стран на Олимпиаде, IWF разбила их на категории в зависимости от числа зафиксированных допинговых нарушений за период с 2008 года. Россия расположилась в группе тех стран, которые отличаются их экстремальной регулярностью — 20 и более за десять лет. Это означало, что ей достанутся лишь две олимпийские лицензии: одна женская и одна мужская.

Актуальность инциденту скорее придают напоминания о том, как WADA в начале июля прокомментировало предварительные итоги изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Отчитываясь о них, агентство сообщило о том, что отобрало 578 «подозрительных» допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. На тот момент была проведена работа по исследованию только 150 образцов, относящихся к 43 спортсменам. Данные, как следовало из сообщения, были переданы соответствующим международным спортивным федерациям. В их компетенцию и входило принятие решения о наличии или отсутствии в действиях подозреваемых признаков нарушения антидопинговых правил. Скольким именно федерациям были направлены данные, WADA не уточняло. Но отстранение известных штангистов заставляет предполагать, что за этим кейсом могут последовать аналогичные в других видах.

Алексей Доспехов