Власть в большом городе

Античные политтехнологии и особенности национальных выборов в Америке, а также настоящие хозяева больших городов — в специальном проекте “Ъ FM”, который посвящен скандалам вокруг выборов в Московскую государственную думу.

Настоящая власть в Нью-Йорке середины XIX века принадлежала не мэру или законодательному собранию, и даже не преступным бандам. Уильям Твид, он же просто Босс — вот кто был подлинным хозяином города...

Слушать:

Фото: Wikimedia.org

В эпоху Ренессанса старость начиналась в 40 лет, а дожить до 60 считалось невероятной удачей. Но были люди, над которыми неумолимое время словно бы не имело власти — венецианские дожи, правители великого города-республики. Обычный возраст дожа в момент избрания был 72 года.

Слушать:

Фото: Wikimedia.org

Местные выборы в США середины XIX века: мало избирателей, много алкоголя. Право голоса имеют только белые мужчины, и то не все. Зато кукурузный виски льется рекой, ведь спаивание избирателей — одна из главных политтехнологий эпохи...

Слушать:

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

«Хлеба и зрелищ» — можно сказать, первый в истории предвыборный слоган, ведь именно пищи и развлечений требовали от своих избранников жители Рима. Причем, в отличие от современных граждан, все это они хотели получить еще до выборов. К концу существования республики римский плебс — простолюдины — по сути, представлял собой класс профессиональных избирателей. Простейшим способом попасть во власть была скупка их голосов...

Слушать:

Фото: Wikimedia.org

Конец 1920-х годов, на улицах Чикаго утверждает свою власть некоронованный король города — легендарный босс мафии Аль Капоне. Параллельно примерно теми же методами ведут борьбу и официальные политики: дома кандидатов регулярно закидывают боевыми гранатами — народе их называют «ананасами», поэтому и выборы 1928 года получают прозвище «ананасовые»...

Слушать: