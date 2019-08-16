Проблемный участок канала имени Москвы открылся для судоходства

Возобновлено движение судов на проблемном участке канала имени Москвы между 7-м и 8-м шлюзами (на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево). Об этом “Ъ” сообщил глава ФГБУ Герман Елянюшкин. Первое судно «Баттерфляй» флотилии Radisson прошло по восстановленному участку утром, уточнил он. 2 августа замглавы Минтранса, глава Росморречфлота Юрий Цветков говорил, что возобновление судоходства ожидается после 16 августа.

Как ремонтировали канал имени Москвы Читать далее

В начале января под дамбой в районе стыка Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, построенного в начале 2000-х годов, произошел размыв и провал грунта. Вода из канала залила дорогу, движение было временно остановлено. Навигация на проблемном участке не была открыта 24 апреля, рассматривались варианты открытия к 1 и 10 июня, но из-за обнаружения новой течи ее перенесли на август. Судоходное сообщество оценивало свои убытки до 3 млн руб. в сутки.

Подробнее о ремонте читайте в публикации “Ъ” «Канал имени Москвы откроется к осени».