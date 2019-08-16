Думе Чайковского предложили добавить возможность отставки спикера в регламент

Как стало известно “Ъ-Прикамье” на рассмотрение думы Чайковского городского округа внесены поправки в регламент представительного органа. Поправки внесены депутатом Равилем Гараевым. Документ (имеется в распоряжении редакции) дополняет регламент процедурой досрочного прекращения полномочий председателя думы, не лишая его депутатского мандата. Сейчас данная процедура в регламенте не обозначена. Согласно предложенным поправкам, спикер может покинуть должность, написав заявление по собственному желанию, либо полномочия председателя могут быть прекращены по инициативе депутатов думы или главы городского округа. При этом решение о прекращении полномочий должно быть принято большинством депутатов представительного органа и «с учетом мнения главы городского округа». Выборы нового председателя думы предлагается проводить в течение месяца с момента отставки.

По словам источника, близкого к Чайковской думе, депутаты не готовы рассматривать эту инициативу, так как она была внесена позже срока. Собеседник, близкий к администрации городского округа, заявил “Ъ-Прикамье”, что глава городского округа не планирует использовать новые положения регламента. При этом собеседник добавил, что «возможность досрочного прекращения полномочий должна быть прописана в регламенте». Председатель комиссии Чайковской думы по регламенту Ольга Шестакова от комментариев “Ъ-Прикамье” отказалась.