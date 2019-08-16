Следы московских митингов ищут на Северном Кавказе

Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани. Как выяснил “Ъ”, причиной следственных мероприятий стало расследование с целью установления «организаторов несанкционированных протестных акций», которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Из распоряжения о проведении обыска следует, что ими могут быть находящиеся на Северном Кавказе координаторы автономных некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений с иностранным финансированием.

Как сообщили в пятницу в правозащитной организации «Правовая инициатива», утром в офисе их партнера в Назрани полиция начала проводить обыск (проект «Правовая инициатива» состоит из партнерских организаций в разных городах России). Об обыске московскому офису сообщил руководитель организации—партнера в Назрани Магомед Барахоев голосовым сообщением. Потом он позвонил и сказал, что это «не проверка, а следственные действия». После этого, как рассказала “Ъ” пресс-секретарь НКО Ксения Бабич, его телефон стал недоступен, выехавшего на место адвоката Тагира Шамсудинова в офис не допускали.

Как сообщили в правозащитном центре «Мемориал», обыск проводили сотрудники ГУ МВД по СКФО: их интересовали уставные документы и бухгалтерия.

«Руководитель офиса ''Мемориала'' в Назрани Тимур Акиев сообщает, что все в рамках закона, присутствуют два понятых в гражданском, Тимур Акиев — один из них: его пригласил выступить в этой роли руководитель офиса»,— говорилось в сообщении. «Офис в Ингушетии помогает семи задержанным в ходе протестов в Ингушетии в марте 2019 года,— рассказали о партнере в ''Правовой инициативе''.— В августе юристы направили обращение спецдокладчику ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации в связи с непропорциональным уголовным преследованием участников митингов в Ингушетии. В организации также оказывается юридическая помощь семьям, чьи родственники стали жертвами насильственного исчезновения, внесудебных казней, пыток, домашнего насилия и дискриминации женщин».

“Ъ” передали распоряжение ГУ МВД по СКФО от 15 августа о проведении оперативно-разыскного мероприятия в помещении «Правовой инициативы» в Назрани. В документе говорится, что среди организаторов несанкционированных протестных акций 27 июля и 3 августа в Москве может быть «неустановленная группа лиц», которые координируют автономные НКО и общественные объединения с иностранным финансированием на Северном Кавказе.

«Указанная группа может быть причастна к организации и проведению несанкционированных протестных акций и митингов на территории Северокавказского региона, сопровождаемых массовыми беспорядками»,— говорится в распоряжении.





Там же высказывается предположение, что эта группа может финансировать экстремистскую деятельность « с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе».

В документе говорится, что «в действиях неустановленной группы лиц, возможно, содержатся признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 212, ст. 282 УК РФ (массовые беспорядки и возбуждение ненависти либо вражды.— “Ъ”)», и дается распоряжение провести осмотр помещений «Правовой инициативы».

Напомним, 14 августа ФСБ и МВД провели обыск в Москве в здании, где расположен офис другого партнера «Правовой инициативы». Адвокат организации Ольга Гнездилова рассказала тогда “Ъ”, что оперативники «спрашивали, занимаемся ли мы Северным Кавказом, спрашивали, почему папки с документами подписаны чеченскими фамилиями». Проводившие обыск начали осмотр кабинетов «без предъявления постановления на обыск», сфотографировали документы и паспорта сотрудников, «отняли личные телефоны, заставили приложить палец для разблокировки и прочитали переписку в мессенджерах». При этом, как уточняют в НКО, ничего не было изъято. «На словах они сказали, что у них есть постановление на обыск ''всего здания'',— говорится в сообщении организации.— Спустя примерно час они переместились в офис соседней организации, которая, как позже выяснилось, занимается аудитом». Юристы организации подготовили жалобу на действия сотрудников ФСБ.

Валерия Мишина