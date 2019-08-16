Летный институт обращался в прокуратуру с жалобами на свалки около Жуковского

Примерно за месяц до аварийной посадки А321 «Уральских авиалиний» Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени Громова обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказал замгендиректора управляющей компании аэропорта Жуковский Евгений Солодилин.

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«Мы знаем, что проводились проверки, и неоднократно проводились различные мероприятия и проводятся. Нам это известно, и обращение было ни одно и ни два, и реакция всегда была»,— приводит «Интерфакс» слова господина Солодинина.

Что пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле Читать далее

Накануне самолет «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей сизых чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов лайнера были признаны образцовыми, экипаж могут представить к госнаградам.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».