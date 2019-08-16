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Определились все пары раунда play-off Лиги Европы

Стали известны все участники заключительного квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда play-off состоятся 22 августа, ответные игры пройдут 29 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы запланирована на 30 августа.

В play-off встретятся:

  • «Спартак» (Россия) — «Брага» (Португалия),
  • «Бней Иегуда» (Израиль) — «Мальмё» (Швеция),
  • «Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия),
  • «Вулверхэмптон» (Англия) — «Торино» (Италия),
  • «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия),
  • «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия),
  • «Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция),
  • «Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург),
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения),
  • «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
  • «Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция),
  • «Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия),
  • «Легия» (Польша) — Рейнджерс (Шотландия),
  • ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр),
  • АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция),
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Израиль),
  • «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия),
  • «Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина),
  • «Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия),
  • «Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия),
  • АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия).

Напомним, московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы победил швейцарский «Тун» со счетом 3:2. В ответной игре красно-белые выиграли со счетом 2:1.

О втором матче читайте в публикации “Ъ” «Шесть минут "Спартака"».

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