Определились все пары раунда play-off Лиги Европы

Стали известны все участники заключительного квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда play-off состоятся 22 августа, ответные игры пройдут 29 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы запланирована на 30 августа.
В play-off встретятся:
- «Спартак» (Россия) — «Брага» (Португалия),
- «Бней Иегуда» (Израиль) — «Мальмё» (Швеция),
- «Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия),
- «Вулверхэмптон» (Англия) — «Торино» (Италия),
- «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия),
- «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия),
- «Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция),
- «Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург),
- «Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения),
- «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
- «Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция),
- «Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия),
- «Легия» (Польша) — Рейнджерс (Шотландия),
- ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр),
- АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция),
- «Фейенорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Израиль),
- «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия),
- «Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина),
- «Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия),
- «Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия),
- АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия).
Напомним, московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы победил швейцарский «Тун» со счетом 3:2. В ответной игре красно-белые выиграли со счетом 2:1.
О втором матче читайте в публикации “Ъ” «Шесть минут "Спартака"».