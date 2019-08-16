Посольство РФ сочло не вызывающей доверия информацию о четвертом пострадавшем от «Новичка»

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию об еще одном пострадавшем от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Напомним, по версии британских властей, в марте 2018 года «Новичком» были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они выжили. Также пострадал детектив, который первым осмотрел дом Скрипалей. Четвертым пострадавшим стал полицейский, сообщил накануне Скотленд-Ярд.

В российском посольстве заявили «РИА Новости», что новые данные «не вызывают никакого доверия». В диппредставительстве это объяснили тем, что в прежних заявлениях властей Великобритании были «многочисленные нестыковки». Помимо этого британская полиция не раскрыла имя четвертого пострадавшего, а также упомянула некий «новый метод» судебно-медицинской экспертизы, который помог выявить следы нервно-паралитического вещества в крови полицейского.

Посольство РФ считает, что предоставленные Лондоном новые сведения — это «попытка подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британским правительством политические установки». «Раскрытие всех подробностей этой темной истории не в интересах официального Лондона»,— убежден пресс-секретарь российского диппредставительства.

Как считает Великобритания, к отравлению Скрипалей причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Россия все обвинения отрицает.

О расследовании британской полиции и фигурантах дела об отравлении читайте в материале “Ъ FM”.