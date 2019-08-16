В центре Москвы 17 августа перекроют движение из-за митинга

В субботу, 17 августа, в центре Москвы введут ограничения движения в связи с митингом. КПРФ проведет на проспекте Сахарова акцию за честные выборы в Мосгордуму.

В частности, с 2:00 до 7:00 временно ограничат движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 (перекроют крайние левые полосы в каждом направлении).

Помимо этого с 7:00 до 18:00 будет полностью перекрыто движение:

на ул. Маши Порываевой (от ул. Каланчевской до Докучаева переулка),

на проспекте Академика Сахарова (от Докучаева переулка до Садового кольца).

- в субботу перекроют пр-т Академика Сахарова из-за митинга pic.twitter.com/qr9zk2RTrL — Московский транспорт (@DtRoad) 15 августа 2019 г.

Митинг КПРФ получил название «За честные и чистые выборы». Лидер партии Геннадий Зюганов говорил, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от оппозиции.

Напомним, мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа. Организаторы хотели провести акцию на Сретенском бульваре с количеством участников до 50 человек. По мнению властей, пикет «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие».

Акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа, после согласованного митинга, прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О запланированных на выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».