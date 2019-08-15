МИД разъяснил слова Лаврова о Курильских островах

Интерпретация слов главы МИД России Сергея Лаврова о Курильских островах, которая гласит, что Россия «озвучила условия передачи островов Японии», недопустима и является дезинформацией. Такое заявление опубликовано на странице российского министерства в Facebook. Недовольство МИДа вызвано публикациями некоторых СМИ, где неточно раскрыт ответ господина Лаврова на вопрос об островах.

«Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в ст. 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере. Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос»,— говорится в сообщении.

Вопрос министру о том, какой стратегии придерживается Россия с японской стороной по вопросу о Курилах, задали во время его посещения форума «Территории смыслов». В своем ответе господин Лавров назвал основные пункты.

«Подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой войны, на признание ее итогов, в соответствии с которыми все четыре острова Южной Курильской гряды являются территорией РФ. И здесь наши японские коллеги никак не могут изменить свою позицию»,— сказал глава МИДа. Он также добавил, что не считает ситуацию, сложившуюся в переговорах, тупиковой.

В июне на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

Подробнее о выступлении господина Лаврова читайте в материале “Ъ” «О какой изоляции может идти речь?»