«О какой изоляции может идти речь?»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не считает тупиковой ситуацию с урегулированием спора с Японией по поводу Курильских островов. Шансы договориться с Токио он оценил на встрече с участниками молодежного форума «Территория смыслов» в Подмосковье. Обрисовав для студентов положение на других направлениях российской внешней политики, глава МИД РФ заверил, что говорить о международной изоляции России не стоит и привел в пример предстоящий визит в Москву коллеги из ФРГ Хайко Мааса.

С участниками молодежного форума «Территория смыслов», который проводится под эгидой «Росмолодежи», Сергей Лавров встречается ежегодно. Традиционным остается и формат встречи: после краткого вступительного слова министр отвечает на вопросы собравшихся студентов. «Если мы не будем знать, какие проблемы волнуют наших граждан, включая молодежь, то мы в своей внешней политике будем идти вслепую. А нам очень важно делать то, что отвечает интересам нашей страны»,— объяснил свою мотивацию Сергей Лавров, успев буквально с первых же слов мельком упрекнуть США в попытках нарушить «справедливый миропорядок».

Одним из первых свой вопрос задал студент из Сахалинской области, поинтересовавшись «стратегией урегулирования» вопроса Курильских островов. Министр напомнил о послевоенных договоренностях с Токио: после подписания мирного договора Москва будет готова в качестве жеста доброй воли передать Японии два острова Курильской гряды. Однако договор так и не был подписан. И дальнейшее урегулирование, по мнению российской стороны, «упирается в нежелание японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора».

«Я не думаю, что ситуация тупиковая,— все же отметил Сергей Лавров.— Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения эти нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях».

Затем министру пришлось как отвечать на привычные вопросы, например о Донбассе (Россия продолжит оказывать социальную и гуманитарную поддержку), так и комментировать различные зарубежные практики, например введение ответственности, вплоть до уголовной, для тех, кто мусорит в Сингапуре (такая практика, по его мнению, в России едва ли приживется).

При этом еще в самом начале глава МИД РФ отметил:

«Подавляющее большинство членов ООН занимают идентичные с Россией позиции, поэтому говорить о том, что политика Вашингтона или Брюсселя по так называемой изоляции России дает какие-то результаты, по-моему, просто несерьезно в нынешней обстановке».





Тем не менее студентка, изучающая международные отношения и попросившаяся на практику в МИД, на всякий случай уточнила у министра, могут ли у России быть друзья, а не только конкуренты на международной арене. Ей, как она рассказала, «все чаще попадаются статьи о предначертанном геополитическом одиночестве России в силу величия нашей страны».

«Ну о какой изоляции может идти речь? Посмотрите на количество гостей, которые к нам приезжают. Если брать МИД, за последний год около пятидесяти министров у нас побывали, не считая их заместителей»,— парировал министр. «Я сам регулярно бываю за границей. Я же не сам напрашиваюсь, меня приглашают…» — сказал он и добавил, что уже в ближайшие дни планирует встретиться в Москве с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Господин Лавров заверил, что Россия стремится к самодостаточности, соблюдению своих интересов и одновременно к компромиссам и вспомнил Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году. «Он показал, что на условиях, которые Запад пытался нам навязать, в роли ведомого, мы с Западом работать не можем. Президент всех пригласил к честному демократичному сотрудничеству на основе равноправия. Отсутствие готовности Запада откликнуться на это предложение и остается коренной причиной того, что мы наблюдаем сейчас между нами и США, Евросоюзом и другими западными странами»,— подытожил Сергей Лавров.

Галина Дудина