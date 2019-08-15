Лавров не считает тупиковой ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России не считает тупиковой ситуацию в переговорном процессе с Японией по вопросу мирного договора. Во время встречи с участниками молодежного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске он заявил, что российская сторона руководствуется поручениями, которые «дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром».

«Они нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях: торгово-экономической, внешнеполитической, гуманитарной. В этом, наверное, тоже заключается смысл всех тех действий, чтобы выйти на решение любых самых сложных проблем»,— заявил господин Лавров.

Также министр подчеркнул, что подписанию договора препятствует позиции японской стороны: «пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны». «Подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой войны, на признание ее итогов, в соответствии с которыми все четыре острова Южной Курильской гряды являются территорией РФ. И здесь наши японские коллеги никак не могут изменить свою позицию»,— сказал Сергей Лавров.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

В июне 2019 года на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о выступлении господина Лаврова читайте в материале “Ъ” «О какой изоляции может идти речь?»