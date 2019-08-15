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После аварийной посадки Airbus от дальнейшего полета отказались 57 человек

Продолжать полет после аварийной посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» отказались 57 из 226 пассажиров, рассказал корреспонденту “Ъ” пресс-секретарь аэропорта Жуковский. Согласились полететь 60 человек, они вылетят в 20:25 «Уральскими авиалиниями» из аэропорта Домодедово. Остальные пассажиры «пока думают» о том, продолжать им полет или нет.

По словам пресс-секретаря, ручную кладь уже привезли с места ЧП и раздали пассажирам. На сайте аэропорта доступны фотографии вещей, оставленных на борту самолета.

Самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки. За помощью к врачам обратились 75 пассажира, среди которых 19 детей.

МЧС заявлял, что причиной аварийной посадки был отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Росавиация уточнила, что самолет столкнулся со стаей чаек.

О том, как было принято решение садиться в поле, позднее рассказал журналистам первый пилот Дамир Юсупов. Он объяснил, что решился на этот шаг после того, как из строя вышел второй двигатель самолета.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».

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